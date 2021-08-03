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Spor

Gençlerbirliği 16 yaşındaki kaleci Onur Alp Sarman'a imza attırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, daha önce A takım kadrosuna dahil ettiği 16 yaşındaki kaleci Onur Alp Sarman ile profesyonel sözleşme imzaladı.

AA3 Ağustos 2021 Salı 13:59 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 13:59
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımıza katılan ve takımımızla sezon öncesi kamp geçiren Onur Alp Sarman, kulübümüzle profesyonel sözleşmeye imza attı. Başkanımız Niyazi Akdaş ve başkan vekilimiz Arif Ölmez'in yer aldığı imza töreninde Onur, kendisini üç yıllığına kulübümüze bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri yer aldı.

İmza töreninde genç kalecinin, "Gençlerbirliği gibi büyük bir kulüpte profesyonel sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Elimden geleni yaparak kulübüme katkı sağlamak istiyorum." şeklinde konuştuğu aktarıldı.

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