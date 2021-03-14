İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2021 Pazar / 30 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5698
  • EURO
    9,0586
  • ALTIN
    419.354
  • BIST100
    1557.39
Spor

Gençlerbirliği 98. yılını kutladı

Gençlerbirliği Kulübü, kuruluşunun 98. yıl dönümüyle ilgili sosyal medya hesaplarından bir video yayımladı.

AA14 Mart 2021 Pazar 12:12 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 12:14
ABONE OL

Gençlerbirliği Kulübü, kuruluşunun 98. yılını kutladı.

Başkent temsilcisi, sosyal medya hesaplarından kırmızı-siyahlı takımın kuruluş tarihçesinin anlatıldığı video yayımladı.

Videoda şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'nın insanı 98 yıldır her bahar daha genç. Yüreğindeki gençlik ateşi daha kor. Yüzündeki adanmışlık daha keskin. Kanı daha kırmızı, gözü daha kara. Bu memlekette kapılar kalplere açılır. Sokaklar gençlere çıkar ve gelincikler her daim geleceğe bakar."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.