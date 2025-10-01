Gençlerbirliği, Alanyaspor mesaisinde

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenmanla sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın ikinci etabında, taktik ağırlıklı çalışmaya geçildi.
Günün tek antrenmanı, yarı sahada oynanan ve rekabetin yaşandığı çift kale maçla sona erdi.
Öte yandan genç futbolcu Furkan Ayaz Özcan için takımın öğlen yemeği sonrasında sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.