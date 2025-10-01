İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2025 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5919
  • EURO
    48,9522
  • ALTIN
    5187.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Gençlerbirliği, Alanyaspor mesaisinde

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği maçın hazırlıklarına devam etti.

AA1 Ekim 2025 Çarşamba 15:20 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Alanyaspor mesaisinde
ABONE OL

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenmanla sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın ikinci etabında, taktik ağırlıklı çalışmaya geçildi.

Günün tek antrenmanı, yarı sahada oynanan ve rekabetin yaşandığı çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan genç futbolcu Furkan Ayaz Özcan için takımın öğlen yemeği sonrasında sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da faciadan dönüldü: Canını son anda kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.