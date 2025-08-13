İSTANBUL 30°C / 23°C
Spor

Gençlerbirliği, Antalyaspor mesaisinde

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Gençlerbirliği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA13 Ağustos 2025 Çarşamba 16:17 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Antalyaspor mesaisinde
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınmaya yönelik çalışmayla başladı. İdman, koordinasyon ve çabukluğa dayalı eğlenceli oyunla sürdü.

Saha kenarına kurulan platformlarda çeşitli pas organizasyonları çalışan başkent ekibi, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Gençlerbirliği, yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmayla Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BİLETLER SATIŞTA

Eryaman Stadı'ndaki Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor maçının biletleri satışa çıktı.

Saat 19.00'da başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle:

Kale arkası: 250 lira

Maraton: 300 lira

Kapalı: 400 lira

VIP: 1000 lira

Misafir: 325 lira

