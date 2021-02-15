15 Şubat 2021 Pazartesi 15:57 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 16:18

Eryaman Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Hakan Ceylan. Müsabakanın VAR koltuğunda Cüneyt Çakır otururken, AVAR'da ise Kerem Ersoy bulunuyor.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo, Arda, Polomat, Furman, Soner, Mugni, Candeias, Sefa, Ayite

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Necip, Dorukhan, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

GENÇLERBİRLİĞİ: 0 - BEŞİKTAŞ: 1 (CANLI ANLATIM)

- Karşılaşma başladı...

2. dakikada sağ kanatta bindirme yapan Ljajic son çizgiden topu içeriye çevirdi ancak savunma uzaklaştırdı meşin yuvarlağı.

GOL! 4. dakikada Gençlerbirliği ceza sahası ön çizgisinden, sağ çaprazdan sol ayak içiyle fasolu bir şut çeken Ghezzal topu 90'a gönderdi. Beşiktaş 1-0 önde.

9. dakikada Ghezzal'ın pasıyla Gençlerbirliği ceza sahasında topla buluşan Aboubakar, meşin yuvarlağı göğsüyle düzelttikten sonra penaltı noktasında vuruşunu yaptı ancak savunmadan döndü top.

10. dakikada Beşiktaş kontra atağında Ghezzal'ın pasıyla Aboubakar ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu ancak çalım atmak isterken topu rakibe kaptırdı.

12. dakikada Gençlerbirliği ceza yayı önünde topla buluşan Ljajic şutunu çekti ancak top kalecide kaldı.

15. dakikada Ghezzal'in sağ kanattan Gençlerbirliği ceza sahasına ortasında, Larin'den önce son anda Arda ayak koydu topa ve tehlikeyi uzaklaştırdı.