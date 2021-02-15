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Spor

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı öncesi kar alarmı!

Süper Lig'de bugün Eryaman Stadı'ndaki Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının yoğun kar yağışı altında oynanması bekleniyor.

15 Şubat 2021 Pazartesi 09:32 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 09:33
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Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının yoğun kar yağışı altında oynanması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden paylaşılan son bilgilere göre karşılaşma saatinde stadın yer aldığı bölgede yoğun şekilde kar yağacak ve sıcaklık 1 derece olacak.

Ankara'da etkili olması beklenen kar yağışının bu sabah erken saatlerde başlayacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu kar yağışı beklentisi nedeniyle maçın saatini 19.00'dan 16.00'ya çekmişti.

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