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Spor

Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına 3 eksikle çıkacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile karşılaşacak. Başkent ekibinde sarı kart cezalısı Piris da Motta ile sakatlıkları bulunan Diego Angelo ve Giovanni Sio forma giyemeyecek.

AA14 Şubat 2021 Pazar 11:55 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 11:55
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Yaşar Kemel Uğurlu görev yapacak.

Yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde çıktığı ilk maçta İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kalan başkent ekibi, geçen haftayı bay geçmişti.

Bu arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Gençlerbirliği, Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmeyi amaçlıyor.

Ligde oynadığı son 6 maçı kazanamayan (5 mağlubiyet, 1 beraberlik) kırmızı-siyahlılar, 20 puanla küme düşme hattında yer alıyor.

Gençlerbirliği'nde sarı kart cezalısı Piris da Motta ile sakatlıkları bulunan Diego Angelo ve Giovanni Sio, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

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