Spor

Gençlerbirliği, Beşiktaş mesaisine başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, pas ve şut çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

9 Ekim 2025 Perşembe 16:27
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenman ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Saha kenarına kurulan istasyonlarda egzersiz lastikleriyle kuvvet çalışması yapan futbolcular, antrenmana dar alanda gruplar halinde pas çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-siyahlılar, kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonlarının ardından yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamlandı.

Öte yandan antrenman öncesinde 27 yaşına giren Ensar Kemaloğlu'nun doğum günü kutlandı.

