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Spor

Gençlerbirliği, Bodrumspor maçına hazır

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA2 Aralık 2022 Cuma 20:28 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Bodrumspor maçına hazır
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Gençlerbirliği, ligin 16. haftasında yarın Bodrumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Bodrum Gümbet Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren antrenman sprint çalışmasıyla son buldu.

Başkent ekibinde Muhammed Bayır kart cezalısı olduğu için Barış Alıcı, Musa Şahindere ve Mert Kula ise sakatlıklarından dolayı kadroda yer almıyor.

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