Gençlerbirliği, Bodrumspor maçına hazır

Gençlerbirliği, ligin 16. haftasında yarın Bodrumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Bodrum Gümbet Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren antrenman sprint çalışmasıyla son buldu.

Başkent ekibinde Muhammed Bayır kart cezalısı olduğu için Barış Alıcı, Musa Şahindere ve Mert Kula ise sakatlıklarından dolayı kadroda yer almıyor.