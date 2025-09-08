İSTANBUL 27°C / 19°C
Spor

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor mesaisinde

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü.

8 Eylül 2025 Pazartesi 14:50
Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor mesaisinde
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda çeşitli pas organizasyonları çalıştı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve MAS (maksimum aerobik hız) koşusuyla tamamlandı.

Tedavi süreci tamamlanan Henry Onyekuru, takımla çalıştı.

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı, 15 Eylül Pazartesi günü oynanacak.

