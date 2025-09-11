İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor mesaisinde

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Gençlerbirliği maçın hazırlıklarına devam etti.

AA11 Eylül 2025 Perşembe 15:01 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor mesaisinde
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana 5'e 2 top kapma oyunu ve dar alandaki pas organizasyonlarıyla başlayan futbolcular, devamında MAS (maksimum aerobik hız) koşusuna geçti.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, gruplar halinde gerçekleştirilen hedefli oyun ve yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Ligdeki ilk 4 maçında puan alamayan başkent ekibi, 15 Eylül Pazartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

