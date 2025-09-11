Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor mesaisinde

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana 5'e 2 top kapma oyunu ve dar alandaki pas organizasyonlarıyla başlayan futbolcular, devamında MAS (maksimum aerobik hız) koşusuna geçti.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, gruplar halinde gerçekleştirilen hedefli oyun ve yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Ligdeki ilk 4 maçında puan alamayan başkent ekibi, 15 Eylül Pazartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak.