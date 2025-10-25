İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2025 Cumartesi / 4 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği çıkışını sürdürmek istiyor
Spor

Gençlerbirliği çıkışını sürdürmek istiyor

Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, yarın Konyaspor'u konuk edecek. Ligde oynadığı son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Ankara ekibi, Konyaspor karşısında yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

AA25 Ekim 2025 Cumartesi 09:22 - Güncelleme:
Gençlerbirliği çıkışını sürdürmek istiyor
ABONE OL

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Halil Umut Meler, 11 Aralık 2023'teki olaylı MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası ilk kez Eryaman Stadı'nda karşılaşma yönetecek.

Süper Lig'de ilk 5 karşılaşmasını kaybeden sonrasında 4 maçlık yenilmezlik serisi (2 galibiyet, 2 beraberlik) yakalayan Gençlerbirliği, çıkışını TÜMOSAN Konyaspor karşısında sürdürmeye çalışacak.

Geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen Hüseyin Eroğlu yönetimindeki başkent ekibi, son 4 haftada topladığı 8 puanla ligde 13. sırada yer alıyor.

Lige 2'de 2 yaparak başlamasına rağmen daha sonra çıktığı 7 maçın sadece birini kazanabilen Konyaspor ise 11 puanla 9. sırada bulunuyor.

Gençlerbirliği'nde tedavisine devam edilen Dal Varesanovic ve kaleci Gökhan Akkan, bu maçta görev yapamayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.