14 Eylül 2025 Pazar
Spor

Gençlerbirliği deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

14 Eylül 2025 Pazar 10:00
Gençlerbirliği deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak haftanın kapanış maçını, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Dört yıl sonra geri döndüğü Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçı da kaybeden başkent ekibi, kötü gidişata Rize deplasmanında "dur" demeye çalışacak.

Gençlerbirliği, ligde sırasıyla Samsunspor'a 2-1, Hesap.com Antalyaspor'a 1-0, Gaziantep FK'ye 2-1 ve Fenerbahçe'ye 3-1 yenildi.

Başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan oyunculardan Ensar Kemaloğlu kadroda yer almazken, Metehan Mimaroğlu'nun durumu maç günü belli olacak.

MİLLİ ARADA TAKIMA 5 YENİ İSİM KATILDI

Gençlerbirliği, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Franco Tongya'yı bonservisiyle, Kevin Csoboth, Dal Varesanovic, Tom Dele-Bashiru ve kaleci Ricardo Velho'yu ise kiralık olarak kadrosuna kattı.

Birinci transfer ve tescil döneminde 18 futbolcuyla sözleşme imzalayan Gençlerbirliği, Süper Lig'e yükseldiği kadroyu büyük ölçüde yeniledi.

Kırmızı-siyahlılar ayrıca Macaristan'ın Ferencvaros takımından transfer ettiği Adama Traore'yi, Suudi Arabistan'ın Al-Ula takımına kiraladı.

Son hafta yapılan transferlerin ardından yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle Moussa Kyabou, Michal Nalepa ve aşil tendonundan ameliyat edilen Peter Etebo'nun liste dışında kaldığı öğrenildi.

Popüler Haberler
