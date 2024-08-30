Gençlerbirliği deplasmandan galibiyetle dönüyor!

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Esenler Erokspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gençlerbirliği 2-12lik skorla kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 4. dakikada penaltıdan Moussa Djitte ve 21. dakikada Buğra Çağıran kaydetti.

Esenler Erokspor'un tek golünü 38. dakikada Msme Faye kaydetti.

Bu sezon ilk kez kazanan Gençlerbirliği, puanını 5'e çıkardı. 1 maçı eksik Esenler Erokspor ise 3 maç sonunda puan alamadı.

Gençlerbirliği, gelecek hafta Erzurumspor'u ağırlayacak. Erokspor ise Iğdır FK deplasmanına gidecek.