İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2021 Pazartesi / 26 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5416
  • EURO
    11,0481
  • ALTIN
    547.068
  • BIST100
    1532.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği derbi mesaisine başladı
Spor

Gençlerbirliği derbi mesaisine başladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA1 Kasım 2021 Pazartesi 14:14 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 14:14
ABONE OL

İstanbulspor'a dün mağlup olan ve ligdeki 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren başkent ekibi, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda dün oynanan maçta forma giyen oyuncular koşu çalışması yaptı.

Diğer grupta yer alan oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda top kapma oyunu ve pas-koordinasyon çalışmasıyla antrenmana devam etti.

Kırmızı-siyahlılar, son bölümünde dar alanda oynadıkları çift kale maçla gün tamamlandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.