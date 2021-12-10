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Spor

Gençlerbirliği, evinde Denizlispor'u tek golle geçti

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 16. hafta mücadelesinde evinde Altaş Denizlispor'u 88. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

10 Aralık 2021 Cuma 22:13 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 22:13
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Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi.

Bu sonuçla ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Gençlerbirliği puanını 23'e yükseltirken, Altaş Denizlispor 15 puanda kaldı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Alper Çetin, Özcan Sultanoğlu, Mehmet Akıncık

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Metehan Mert, Kerem Can Akyüz, Gökhan Gül, Tshibola, Grechyshkin, Barış Alıcı (Dk. 84 Sallalich), Musa Şahindere (Dk. 72 LuaLua), Gökhan Altıparmak (Dk. 90+5 Mert Kula)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Stackhowiak, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Özer Özdemir, Gökhan Süzen, Djedje, Muhammed Gönülaçar (Dk. 60 Bekir Turaç Böke), Okan Derici (Dk. 60 Mustafa Çeçenoğlu), Aissati (Dk. 67 Asım Hamzaçebi), Mayi

GOL: Dk. 88 Metehan Mert (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Dk. 45+6 Gökhan Süzen, Dk. 90 Özer Özdemir, Dk. 90+1 Djedje, Dk. 90+4 Mustafa Çeçenoğlu (Altaş Denizlispor), Dk. 78 LuaLua (Gençlerbirliği)

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