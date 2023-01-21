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Spor

Gençlerbirliği evinde farklı kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Boluspor'u 5-1 mağlup etti.

AA21 Ocak 2023 Cumartesi 18:13 - Güncelleme:
Gençlerbirliği evinde farklı kazandı
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Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği, Dyorex Boluspor'u 5-1 yendi.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Kemal Elmas, Samet Özkul

GENÇLERBİRLİĞİ: Nurullah Aslan, Rharsalla, Alperen Babacan, Uğur Akdemir, Fontaine, Erkan Eyibil (Dk. 69 Özgür Çek), Tiago Rodrigues (Dk. 80 Özkan Yiğiter), Mete Kaan Demir, Enes Keskin (D. 85 Hayrullah Erkip), Torje (Dk. 69 Sami Gökhan Altıparmak), Ayovi (Dk. 69 Barış Alıcı)

DYOREX BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Mehmet Zahit Çınar (Dk. 46 Ngandu), Oulare, Posmac, Bülent Cevahir, Eray Ataseven, Hakan Bilgiç, Bregu (Dk. 71 Alex Souza), Safa Kınalı, Melih Okutan (Dk. 46 Gökhan Alsan), Ibrahima Balde (Dk. 46 Ndlovu)

GOLLER: Dk. 32 Uğur Akdemir, Dk. 35 Torje, Dk. 43 Mete Kaan Demir, Dk. 73 Sami Gökhan Altıparmak, Dk. 88 Barış Alıcı (Gençlerbirliği), Dk. 87 Safa Kınalı (Dyorex Boluspor)

SARI KARTLAR: Dk. 52 Posmac, Dk. 90+5 Oulare (Dyorex Boluspor), Dk. 86 Barış Alıcı, Dk. 90+5 Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği)

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