Gençlerbirliği evinde farklı kazandı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği, Dyorex Boluspor'u 5-1 yendi.
STAT: Eryaman
HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Kemal Elmas, Samet Özkul
GENÇLERBİRLİĞİ: Nurullah Aslan, Rharsalla, Alperen Babacan, Uğur Akdemir, Fontaine, Erkan Eyibil (Dk. 69 Özgür Çek), Tiago Rodrigues (Dk. 80 Özkan Yiğiter), Mete Kaan Demir, Enes Keskin (D. 85 Hayrullah Erkip), Torje (Dk. 69 Sami Gökhan Altıparmak), Ayovi (Dk. 69 Barış Alıcı)
DYOREX BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Mehmet Zahit Çınar (Dk. 46 Ngandu), Oulare, Posmac, Bülent Cevahir, Eray Ataseven, Hakan Bilgiç, Bregu (Dk. 71 Alex Souza), Safa Kınalı, Melih Okutan (Dk. 46 Gökhan Alsan), Ibrahima Balde (Dk. 46 Ndlovu)
GOLLER: Dk. 32 Uğur Akdemir, Dk. 35 Torje, Dk. 43 Mete Kaan Demir, Dk. 73 Sami Gökhan Altıparmak, Dk. 88 Barış Alıcı (Gençlerbirliği), Dk. 87 Safa Kınalı (Dyorex Boluspor)
SARI KARTLAR: Dk. 52 Posmac, Dk. 90+5 Oulare (Dyorex Boluspor), Dk. 86 Barış Alıcı, Dk. 90+5 Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği)