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Spor

Gençlerbirliği evinde Kocaelispor ile yenişemedi

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

20 Mart 2022 Pazar 23:29 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 23:29
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Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Ali Can Alp, Ogün Kamacı

GENÇLERBİRLİĞİ: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Grechyshkin, Tshibola, Barış Alıcı (Dk. 75 Rahmetullah Berişbek), Serdarcan Eralp (Dk. 60 Eleke), LuaLua, Lima, (Dk. 90+4 İlker Karakaş)

KOCAELİSPOR: İsmet Yumakoğulları, Semih Karadeniz, Mazlum Demir, Musa Nizam, Kerem Can Akyüz, Mehmet Taş (90+6 Aleksis Özçakmak), Mandjeck, Kolovos (Dk. 67 Diop), Pereira (Dk. 66 Rasheed), Gueye, Benhur Keser (Dk. 90 İlyas Kubilay Yavuz)

GOLLER: Dk. 56 Gueye (Kocaelispor), Dk. 69 Ömürcan Artan (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Dk. 32 Semih Karadeniz, Dk. 34 Pereira, Dk. 78 Mehmet Taş (Kocaelispor), Dk. 65 Lima ( Gençlerbirliği)

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