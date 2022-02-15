Gençlerbirliği evinde Samsunspor ile yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Yılport Samsunspor 2-2 berabere kaldı.
STAT: Eryaman
HAKEMLER: Çağdaş Altay, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Kapluhan
GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül (Dk. 90+4 İlker Karakaş), Muhammed Bayır, Tshibola, Grechyshkin, Barış Alıcı, Belyaev (Dk. 89 Arda Kızıldağ), LuaLua (Dk. 60 Rahmetullah Berişbek), Lima
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah Aslan, Alaaddin Okumuş (Dk. 80 Ensar Arslan), Yunus Emre Çift, Bateau, Soner Gönül, Hasan Kılıç (Dk. 46 Yasin Öztekin), Osman Çelik, Kayamba, Savicevic (Dk. 36 Cihan Kahraman), Fofana (Dk. 84 Melih Okutan), Tomane
GOLLER: Dk. 8 Barış Alıcı, Dk. 75 Metehan Mert (Gençlerbirliği), Dk. 10 Fofana, Dk. 90 Melih Okutan (Yılport Samsunspor)
KIRMIZI KART: Dk. 86 Cihan Kahraman (Yılport Samsunspor)
SARI KARTLAR: Dk. 36 Ömürcan Artan (Gençlerbirliği), Dk. 67 Bateau (Yılport Samsunspor)