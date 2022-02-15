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Spor

Gençlerbirliği evinde Samsunspor ile yenişemedi

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

15 Şubat 2022 Salı 21:59 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 21:59
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Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Yılport Samsunspor 2-2 berabere kaldı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Kapluhan

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül (Dk. 90+4 İlker Karakaş), Muhammed Bayır, Tshibola, Grechyshkin, Barış Alıcı, Belyaev (Dk. 89 Arda Kızıldağ), LuaLua (Dk. 60 Rahmetullah Berişbek), Lima

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah Aslan, Alaaddin Okumuş (Dk. 80 Ensar Arslan), Yunus Emre Çift, Bateau, Soner Gönül, Hasan Kılıç (Dk. 46 Yasin Öztekin), Osman Çelik, Kayamba, Savicevic (Dk. 36 Cihan Kahraman), Fofana (Dk. 84 Melih Okutan), Tomane

GOLLER: Dk. 8 Barış Alıcı, Dk. 75 Metehan Mert (Gençlerbirliği), Dk. 10 Fofana, Dk. 90 Melih Okutan (Yılport Samsunspor)

KIRMIZI KART: Dk. 86 Cihan Kahraman (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Dk. 36 Ömürcan Artan (Gençlerbirliği), Dk. 67 Bateau (Yılport Samsunspor)

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