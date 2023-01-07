İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2023 Cumartesi / 15 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7087
  • EURO
    20,0091
  • ALTIN
    1122.87
  • BIST100
    5341.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği, Gabriel Torje'yi kadrosuna kattı
Spor

Gençlerbirliği, Gabriel Torje'yi kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak FCV Farul'da forma giyen Gabriel Torje'yi kadrosuna kattı.

AA7 Ocak 2023 Cumartesi 00:00 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Gabriel Torje'yi kadrosuna kattı
ABONE OL

Gençlerbirliği, Rumen orta saha oyuncusu Gabriel Torje'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer yasağını kaldıran başkent temsilcisi, kadrosunu güçlendirmek için transfere hız verdi.

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına devam eden başkent ekibi, Romanyalı 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Torje ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Türkiye'de Konyaspor, Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor, Sivasspor ve Bandırmaspor'da da oynayan tecrübeli futbolcu, FC Dinamo, Udinese, Granada, Espanyol, Akhmat Grozny, Larisa ve son olarak ülkesi Romanya'nın FCV Farul takımında forma giydi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.