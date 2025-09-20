Gençlerbirliği galibiyetle tanıştı

Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği sahasında Eyüpspor'u ağırladı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği'nin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekip 36. dakikada Franco Tongya ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve Gençlerbirliği devreye önde girdi.

Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği 3 puanı tek golle aldı.

Bu sonuçla beraber Gençlerbirliği, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve 3 puanla 16. sırada yer aldı. Eyüpspor ise maç fazlasıyla 4 puanla 14. sırada kendine yer buldu.

Ligin sonraki haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Eyüpspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.