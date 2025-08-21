İSTANBUL 31°C / 18°C
  Gençlerbirliği, Gaziantep FK mesaisinde
Spor

Gençlerbirliği, Gaziantep FK mesaisinde

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Gençlerbirliği maçın hazırlıklarına teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde devam etti.

21 Ağustos 2025 Perşembe 14:54
Gençlerbirliği, Gaziantep FK mesaisinde
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, koordinasyon, çabukluk, kanatlardan orta, şut, gol organizasyonları ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-siyahlıların idmanı, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep FK-Gençlerbirliği maçı, 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da oynanacak.

