  Gençlerbirliği, Göztepe deplasmanına hazır
Spor

Gençlerbirliği, Göztepe deplasmanına hazır

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, maçın hazırlıklarını tamamladı.

31 Ekim 2025 Cuma 15:42
Gençlerbirliği, Göztepe deplasmanına hazır
ABONE OL

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde çabukluk ve koordinasyona yönelik oyun oynadı, dar alanda pas çalıştı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idman, saha kenarında sprint çalışması, 5'e 2 top kapma oyunu, taktik ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Başkent ekibi, karşılaşma için bugün İzmir'e gidecek.

