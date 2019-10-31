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Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu getirildi.

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Kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulunan başkan Murat Cavcav, Hamzaoğlu ile yaptıkları görüşmede tecrübeli teknik adamla Gençlerbirliği'nin hedeflerinde mutabık kaldıklarını belirterek, "Ligimizi iyi bilen, tecrübesiyle bize büyük katkılar vereceğini umduğumuz teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardık. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağız. Hamza Hamzaoğlu'nun, zaten iyi futbolculardan kurulu takımımızı bir an önce layık olduğu yerlere taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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