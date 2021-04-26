Gençlerbirliği, Hatayspor'u yenerek kümede kalma umudunu korumak istiyor

AA 26 Nisan 2021 Pazartesi 11:01 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 11:01

Antakya Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Kümede kalma mücadelesi veren başkent temsilcisi, haftaya 35 puanla 20. sırada girdi.

Son maçında sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup eden kırmızı-siyahlılar, Hatay'dan da iyi bir sonuç alarak kalan 4 maçına umutlu girmeye çalışacak.

Atakaş Hatayspor ise ligde son 3 maçını kaybetmemenin moraliyle Gençlerbirliği karşısına çıkacak. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Hatayspor, haftaya 54 puanla 6. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği, 3-1 kazanmıştı.