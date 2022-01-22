Gençlerbirliği İlhan Cavcav'ı andı

AA 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:48 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:48

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki törene Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, asbaşkan Muammer Akyüz, genel müdür Ergun Maraşlı ve beraberindeki heyet katıldı.

Niyazi Akdaş, yaptığı açıklamada, onursal başkan Cavcav'ı anarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke futboluna büyük hizmetleri olan duayen başkanımızı ölümünün beşinci yılında anarken; bize bıraktığı emanete layık olmaya çalışıyoruz. Onun Gençlerbirliği sevgisi, bize bıraktığı en büyük emanettir. Bu emanetin bilincindeyiz. Arkasında bıraktığı bu emanete sahip çıkacağız. Bilinmelidir ki Gençlerbirliği geçmişi başarılarla dolu bir kulüptür. Camia olarak hep birlikte kenetlenip, bu kulübü yeniden Süper Lig'e çıkartmak bizim hedefimizdir. Değerli başkanımız, ölümünüzün beşinci yılında sizi sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz."