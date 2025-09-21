İSTANBUL 26°C / 19°C
  Gençlerbirliği, Kayserispor maçı için top başı yaptı
Spor

Gençlerbirliği, Kayserispor maçı için top başı yaptı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

21 Eylül 2025 Pazar 14:45
Gençlerbirliği, Kayserispor maçı için top başı yaptı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Gençlerbirliği'nde gözler, Zecorner Kayserispor maçına çevrildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, ligin 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda, Eyüpspor maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı.

Karşılaşmada kısa süre alan ve forma şansı bulamayan oyuncular ise sahada çalıştı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından hız koşusuyla sona erdi.

