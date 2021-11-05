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Spor

Gençlerbirliği, Keçiörengücü maçıyla çıkışa geçmek istiyor

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü başkent derbisinde konuk olacağı Ankara Keçiörengücü'nü yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

AA5 Kasım 2021 Cuma 16:57 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 16:57
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Geride kalan hafta sahasında İstanbulspor'a 2-0 mağlup olarak 5 maçlık yenilmezlik serisini yitiren Gençlerbirliği, 7 Kasım Pazar günü ise rakip sahada Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.

Gençlerbirliği Kulübü Asbaşkanı Muammer Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Keçiörengücü'nü yenerek son haftalardaki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Rakibin de kazanmak için elinden geleni yapacağını düşündüklerini aktaran Akyüz, "Doğal olarak zor ve çekişmeli bir maç olmasını bekliyoruz. Sonuç ne olursa olsun, başkentin bu iki takımının maçının dostluk ve kardeşlik içerisinde geçmesini temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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