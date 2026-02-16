Gençlerbirliği, Levent Şahin'i resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Metin Diyadin ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü açıkladı.

Başkent temsilcisi, Metin Diyadin'in ardından teknik direktörlük görevine Levent Şahin'i getirdiğini açıkladı.

LEVENT ŞAHİN'İN KARİYERİ

Kariyerine 2000'de Ankaragücü ve yine Ankara'dan Asaşspor'da antrenör olarak başlayan Levent Şahin, Kahramanmaraşspor, Keçiörengücü, Ankaraspor, Gaziantepspor, Rizespor, Bursaspor, Gençlerbirliği, Bugsaşspor, Ankaragücü ile sürdürdü. Ardından Milli Takım'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Levent Şahin, Ocak 2017'de Adanaspor'un teknik direktörü oldu.

Levent Şahin, Adanaspor sonrası tekrar milli takımda Fatih Terim'in yardımcısı oldu. Terim ile birlikte Galatasaray'a 2018'de geri döndü ve 2021'de ayrıldı. İskenderunspor'da 17 maçta teknik direktörlük yaptıktan sonra geçen sezon Al Shabab'da Fatih Terim'in yardımcılık görevini yaptı.

Levent Şahin kariyerinde Fatih Terim, Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, Ertuğrul Sağlam, Jürgen Röber, Ümit Özat, Hakan Tecimer, Mircea Lucescu'nun yanında yardımcı antrenörlük görevlerini üstlendi.