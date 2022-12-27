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Spor

Gençlerbirliği, Mohammed Rharsalla'yı kadrosuna kattığını açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, transfer yasağının ardından Faslı orta saha Mohammed Rharsalla'yı kadrosuna kattı.

AA27 Aralık 2022 Salı 21:32 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Mohammed Rharsalla'yı kadrosuna kattığını açıkladı
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Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını son sırada bitiren Gençlerbirliği, transfer yasağından sonra ilk anlaşmasını Faslı orta saha Mohammed Rharsalla ile yaptı.

Transfer yasağı nedeniyle sezon başı kadrosuna takviye yapamayan kırmızı-siyahlılar, gerekli ödemeleri yaparak kısa süre önce bu yasağı kaldırmıştı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlılar ocak ayında açılacak transfer döneminde ilk imzayı attırmak için 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rharsalla ile el sıkıştı. Faslı oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldı.

Son olarak Fas ekiplerinden Hassania Agadir takımında forma giyen Rharsalla, Slovakya'da Slovan Bratislava, Ukrayna'da Olimpik Donetsk, İspanya'da Gimnastic, Suudi Arabistan'da ise Al-Qadsiah ve Al-Hazem takımlarında oynadı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş da yeni transfer Rharsalla ile poz vererek, oyuncuya başarı diledi.

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