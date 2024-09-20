İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2024 Cuma / 17 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1233
  • EURO
    38,0885
  • ALTIN
    2869.24
  • BIST100
    9905.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği, Pendikspor maçına hazır!
Spor

Gençlerbirliği, Pendikspor maçına hazır!

Başkent ekibi Gençlerbirliği Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı ve maç saati beklemeye başladı.

AA20 Eylül 2024 Cuma 16:05 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Pendikspor maçına hazır!
ABONE OL

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Karatepe yönetimindeki antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Sprintle devam eden antrenmanda oyuncular, daha sonra 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Haftanın son antrenmanı, dar alanda çift kale maç, taktik ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Başkent temsilcisi, bugün hava yoluyla karşılaşmanın oynanacağı İstanbul'a gidecek.

Pendik Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alpaslan Şen yönetecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.