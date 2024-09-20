Gençlerbirliği, Pendikspor maçına hazır!

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Karatepe yönetimindeki antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Sprintle devam eden antrenmanda oyuncular, daha sonra 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Haftanın son antrenmanı, dar alanda çift kale maç, taktik ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Başkent temsilcisi, bugün hava yoluyla karşılaşmanın oynanacağı İstanbul'a gidecek.

Pendik Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alpaslan Şen yönetecek.