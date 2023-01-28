Gençlerbirliği, Pendikspor'u tek golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 yendi.
STAT: Pendik
HAKEMLER: Emre Kargın, Mehmet Ali Akkor, Nurettin Dinçer Demir
PENDİKSPOR: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun (Dk. 62 Erhan Kara), Mesut Özdemir (Dk. 62 Aosman), Ahmed Ildız (Dk. 73 Görkem Bitin), Hasan Kılıç, Kappel (Dk. 90 Gökcan Kaya), Regattin, Thuram (Dk. 90 Oğulcan Çağlayan)
GENÇLERBİRLİĞİ: Nurullah Aslan, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Erkan Eyibil, Abdullah Durak, Torje (Dk. 66 Enes Keskin), Rodrigues (Dk. 73 Özgür Çek), Mete Kaan Demir (Dk. 66 Gökhan Altıparmak), Rharsalla (Dk. 56 Barış Alıcı), Ayovi (Dk. 73 Doukara)
GOL: Dk. 15 Ayovi (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Dk. 56 Ferhat Öztorun, Dk. 78 Burak Öğür (Pendikspor), Dk. 56 Alperen Babacan, Dk. 73 Ayovi, Dk. 90+4 Nurullah Aslan (Gençlerbirliği)