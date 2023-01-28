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Spor

Gençlerbirliği, Pendikspor'u tek golle geçti

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.

AA28 Ocak 2023 Cumartesi 23:05 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Pendikspor'u tek golle geçti
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Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 yendi.

STAT: Pendik

HAKEMLER: Emre Kargın, Mehmet Ali Akkor, Nurettin Dinçer Demir

PENDİKSPOR: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun (Dk. 62 Erhan Kara), Mesut Özdemir (Dk. 62 Aosman), Ahmed Ildız (Dk. 73 Görkem Bitin), Hasan Kılıç, Kappel (Dk. 90 Gökcan Kaya), Regattin, Thuram (Dk. 90 Oğulcan Çağlayan)

GENÇLERBİRLİĞİ: Nurullah Aslan, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Erkan Eyibil, Abdullah Durak, Torje (Dk. 66 Enes Keskin), Rodrigues (Dk. 73 Özgür Çek), Mete Kaan Demir (Dk. 66 Gökhan Altıparmak), Rharsalla (Dk. 56 Barış Alıcı), Ayovi (Dk. 73 Doukara)

GOL: Dk. 15 Ayovi (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Dk. 56 Ferhat Öztorun, Dk. 78 Burak Öğür (Pendikspor), Dk. 56 Alperen Babacan, Dk. 73 Ayovi, Dk. 90+4 Nurullah Aslan (Gençlerbirliği)

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