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Spor

Gençlerbirliği, Rizespor maçında çıkışını sürdürmek istiyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

AA02 Ocak 2021 Cumartesi 09:20 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 09:20
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Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 15 puanla 17. sırada girdi.

Ligde son 5 maçında 10 puan toplayan teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki başkent ekibi, Rize deplasmanında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Gençlerbirliği, geçen hafta iki kez geriye düştüğü maçta konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 yenmeyi başarmıştı.

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