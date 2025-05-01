Gençlerbirliği, Sakaryaspor mesaisinde

Kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Dar alanda pas çalışması ile şut ve gol organizasyonlarıyla devam eden antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

- TARAFTARLARDAN TATLI İKRAMI

Antrenman bitiminde bir grup taraftar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kulüp personeli, futbolcular ve teknik ekibe tatlı ikram etti.

Taraftarlar, Eryaman Stadı'nda 4 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşma için başarı dileklerinde bulundu.

Ligde 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Gençlerbirliği, 62 puanla 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen başkent ekibi, 2. sıradaki Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün 1 puan gerisinde bulunuyor.