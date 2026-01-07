İSTANBUL 18°C / 14°C
Spor

Gençlerbirliği, Sinan Osmanoğlu ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, takım kaptanlarından Sinan Osmanoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

7 Ocak 2026 Çarşamba 19:55
Gençlerbirliği, Sinan Osmanoğlu ile yollarını ayırdı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, takım kaptanlarından Sinan Osmanoğlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon sergilediği azimli futbol ve profesyonel duruşuyla, takımımızın Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısında kilit rol oynayan takım kaptanlarımızdan Sinan Osmanoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kırmızı-kara formamızı terlettiği süre boyunca sadece sahadaki mücadelesiyle değil, karakteriyle de camiamızın takdirini kazanan Sinan Osmanoğlu, şampiyonluk yolundaki unutulmaz katkılarıyla kulüp tarihimizdeki yerini almıştır. Sinan Osmanoğlu'na kulübümüze vermiş olduğu tüm emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve özel hayatında başarılar dileriz." denildi.

