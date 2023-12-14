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Spor

Gençlerbirliği, şirketleşme için genel kurula gidiyor!

Gençlerbirliği Kulübü, 'şirketleşme' gündemiyle genel kurula gidecek. Genel kurul toplantısının 31 Aralık Pazar günü saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 19:42 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, şirketleşme için genel kurula gidiyor!
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Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, şirketleşme konusunda delegelerden yetki almak için genel kurula gitme kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Niyazi Akdaş liderliğinde toplanan yönetim kurulumuz, Gençlerbirliği Spor Kulübünün şirketleşmesi ve yeni spor yasasına göre Gençlerbirliği A.Ş.'nin kurulması, kurulacak Gençlerbirliği A.Ş.'ye futbol branşının aktif ve pasiflerinin devredilmesi ile ilgili yetki verilmesi gündemiyle genel kurul toplantısının yapılması hususunda karara varmıştır." denildi.

Genel kurul toplantısının 31 Aralık Pazar günü saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise genel kurulun, 7 Ocak 2024 Pazar günü saat 11.00'de Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda, 4'te 3 çoğunlukla yapılacağı ifade edildi.

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