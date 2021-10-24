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Spor

Gençlerbirliği, son dakikada kazandı

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

24 Ekim 2021 Pazar 23:27 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 23:27
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TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada Benhur'un ortaladığı topa dokunan Kocaelisporlu Dino Ndlovu, topu ağlara gönderdi: 1-0.

71'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

90'ıncı dakikada Grechyshkin'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Korcan'ın hatası Gençlerbirliği'ni öne geçirdi: 1-2.

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik

KOCAELİSPOR: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş, Musa Nizam, Yılmaz Özeren (Dk. 77 İlyas Kubilay Yavuz), Ndlovu (Dk. 60 Mevlüt Erdinç), Atila Turan, Cisse, Mandjeck (Dk. 90+1 Omolo), Pereira (Dk. 60 Semih Karadeniz), Benhur Keser

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Arda Kızıldağ, Mert Kula (Dk. 61 Gökhan Gül), Eleke (Dk. 90+3 İlker Karakaş), Aksel Aktaş, Barış Alıcı, Grechyshkin, Bieliaiev (Dk. 81 Sallalich), Ömürcan Artan, Kerem Can Akyüz, Tshibola

GOLLER: Dk. 10 Ndlovu (Kocaelispor), Dk. 71 Gökhan Gül, Dk. 90+1 Grechyshkin (Gençlerbirliği)

KIRMIZI KART: Dk. 90+6 Diogo Aleksis Özçakmak (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Dk. 45+4 Atila Turan, Dk. 90+7 Cisse (Kocaelispor), Dk. 45+4 Barış Alıcı, Dk. 67 Aksel Aktaş, Dk. 69 Ramazan Köse (Yedek kulübesinde), Dk. 90+7 Sallalich (Gençlerbirliği)

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