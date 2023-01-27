Gençlerbirliği, Souleymane Doukara'yı kadrosuna kattı

Gençlerbirliği, Moritanyalı milli forvet Souleymane Doukara'yı transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla bir senesi opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Doukara, Türkiye'de daha önce Giresunspor, Antalyaspor ve Osmanlıspor formaları giymişti.

SOULEYMANE DOUKARA'NIN GİRESUNSPOR PERFORMANSI

Souleymane Doukara, son olarak 2021-2022 sezonunda formasını giydiği Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da 19 resmi maça çıkmış ve bunların 8'inde ilk 11'de yer almıştı. Toplam 695 dakika süre alan 31 yaşındaki Moritanyalı oyuncu, 3 golle skora etki edebilmişti.