Gençlerbirliği, Souleymane Doukara'yı kadrosuna kattı

Gençlerbirliği, Moritanyalı milli forvet Souleymane Doukara'yı transfer etti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla bir senesi opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Doukara, Türkiye'de daha önce Giresunspor, Antalyaspor ve Osmanlıspor formaları giymişti.
Souleymane Doukara, son olarak 2021-2022 sezonunda formasını giydiği Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da 19 resmi maça çıkmış ve bunların 8'inde ilk 11'de yer almıştı. Toplam 695 dakika süre alan 31 yaşındaki Moritanyalı oyuncu, 3 golle skora etki edebilmişti.