İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2023 Cuma / 6 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8064
  • EURO
    20,4262
  • ALTIN
    1166.58
  • BIST100
    5191.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği, Souleymane Doukara'yı kadrosuna kattı
Spor

Gençlerbirliği, Souleymane Doukara'yı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, son olarak Giresunspor'da forma giyen Souleymane Doukara'yı kadrosuna kattı.

AA27 Ocak 2023 Cuma 18:33 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Souleymane Doukara'yı kadrosuna kattı
ABONE OL

Gençlerbirliği, Moritanyalı milli forvet Souleymane Doukara'yı transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla bir senesi opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Doukara, Türkiye'de daha önce Giresunspor, Antalyaspor ve Osmanlıspor formaları giymişti.

SOULEYMANE DOUKARA'NIN GİRESUNSPOR PERFORMANSI

Souleymane Doukara, son olarak 2021-2022 sezonunda formasını giydiği Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da 19 resmi maça çıkmış ve bunların 8'inde ilk 11'de yer almıştı. Toplam 695 dakika süre alan 31 yaşındaki Moritanyalı oyuncu, 3 golle skora etki edebilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.