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Spor

Gençlerbirliği taktik çalıştı

Gençlerbirliği, cumartesi günü oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenmanla sürdürdü.

AA22 Eylül 2021 Çarşamba 14:05 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 14:05
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Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 7. haftasında 25 Eylül Cumartesi günü Beypiliç Boluspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Başkent ekibi, günü taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.

Futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ana bölümünde taktiğe yönelik çift kale maç yaptı.

Gençlerbirliği, Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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