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Spor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun ekibi belli oldu

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü olan Hüseyin Eroğlu'nun ekibi belli oldu.

AA30 Aralık 2024 Pazartesi 16:08 - Güncelleme:
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun ekibi belli oldu
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde göreve getirilen teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ekibi belirlendi.

Kulübün açıklamasına göre, Eroğlu'nun yardımcı antrenörlüğünü Halit Eroğlu ile Burhan Alıcı yapacak.

Başkent temsilcisinde kaleci antrenörlüğüne Neşet Büyükkılıç, atletik performans antrenörlüğüne Dünyacan Çiçekverdi ile Alper Karaman, analiz antrenörlüğüne de Tolga Sayın ve Mert Arda Açıkgöz getirildi.

SAKARYASPOR MESAİSİ DEVAM ETTİ

Gençlerbirliği, Sakaryaspor ile 6 Ocak Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdürdü.

Koşu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan, minyatür kalelerden kurulu dar alanda oyunla devam edilen idman, çift kale maçla tamamladı.

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