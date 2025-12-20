İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2025 Cumartesi / 1 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği, Trabzonspor mesaisini sürdürdü
Spor

Gençlerbirliği, Trabzonspor mesaisini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Gençlerbirliği, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA20 Aralık 2025 Cumartesi 16:50 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Trabzonspor mesaisini sürdürdü
ABONE OL

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde, dar alanda çeşitli pas organizasyonlarının ardından taktik ağırlıklı çalışan futbolcular, soğuma koşusuyla idmanı tamamladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı, Kulüp Başkanı Haydar Arda Çakmak, eski başkanlardan Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri saha kenarından takip etti.

Antrenmanın ardından bazı taraftarlar, Metin Diyadin'e başarı dileklerinde bulunarak çiçek takdim etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Saniyeler içinde havaya uçtu: Patlama anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.