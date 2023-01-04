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Spor

Gençlerbirliği transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 1,5 yıldır devam eden transfer yasağının resmen kaldırıldığını açıkladı.

IHA4 Ocak 2023 Çarşamba 00:36 - Güncelleme:
Gençlerbirliği transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı
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Gençlerbirliği, 1,5 yıldır devam eden transfer yasağını resmi olarak kaldırdıklarını duyurdu.

Başkent ekibinin, resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı, 'Kamuoyuna Duyurulur' başlıklı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Geçmiş sezonlarda kulübümüzde oynamış olan 9 futbolcunun alacaklarından ve geçmiş dönemlerden devam eden vergi borçlarından kaynaklı, 1,5 yıldır FIFA'nın uygulamış olduğu transfer yasağı, Başkanımız Niyazi Akdaş ve Yönetim Kurulumuzun yoğun çaba ve girişimleriyle bugün itibariyle resmi olarak açılmış bulunmaktadır.

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