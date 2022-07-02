İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2022 Cumartesi / 3 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,7832
  • EURO
    17,4971
  • ALTIN
    976.051
  • BIST100
    2443.77
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gençlerbirliği transfer yasağının kalkmasını bekliyor
Spor

Gençlerbirliği transfer yasağının kalkmasını bekliyor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, 'Transfer yasağımızın kalkmasıyla beraber diğer oyuncuların katılımını bekliyoruz. Bu bizim için önemli' dedi.

DHA2 Temmuz 2022 Cumartesi 12:48 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Transfer yasağımızın kalkmasıyla beraber diğer oyuncuların katılımını bekliyoruz. Bu bizim için önemli" dedi.

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıkları için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne geldi. Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma, kondisyon ve yarı alanda maç yaptı. Antrenmanda konuşan Diyadin, "Ankara'daki 3-4 günlük çalışmadan sonra buradayız. Geçen yılki kadromuzdaki 10-12 oyuncuyla beraber altyapımızdaki oyuncularımızla kamp dönemi başladı. Transfer yasağımızın kalkmasıyla beraber diğer oyuncuların katılımını bekliyoruz. Bu bizim için önemli. Onun için şu an elimizdeki mevcut oyuncularımız ve altyapıdaki çocuklarımızla beraber bir kamp dönemi geçiriyoruz. Umarım en kısa zamanda transfer yasağımızın kalkmasıyla, oyuncu transferleri de takıma katılmış olur" diye konuştu.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni beğendiğini belirten Diyadin, "Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne ilk kez geldim. Gayet güzel. Özellikle saha zemini çok güzel. Bize burada hizmet verenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.