Gençlerbirliği veda etti! Hatayspor: 2 Gençlerbirliği: 0 Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda ilk maçı 2-1 kazanan Gençlerbirliği, rövanşta Hatayspor'a 2-0 kaybetti ve sürpriz bir şekilde elendi.