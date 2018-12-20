Gençlerbirliği veda etti! Hatayspor: 2 Gençlerbirliği: 0
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda ilk maçı 2-1 kazanan Gençlerbirliği, rövanşta Hatayspor'a 2-0 kaybetti ve sürpriz bir şekilde elendi.
Ziraat Türkiye Kupası 5 Tur rövanş maçında Hatayspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kaybeden Hatayspor, rövanşı 2-0 kazandı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.
Hatyaspor, 37. dakikada Sinan Kurumuş ve 47. dakikada Caner Hüseyin Bağ'ın attığı gollerle Gençlerbirliği'ni elemeyi başardı.
Sahasında oynadığı rövanşı kazanan Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na kalmayı başardı.
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