Gençlerbirliği yarın Konyaspor deplasmanında

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Beşiktaş'a sahasında 2-0 yenilen ve galibiyet hasreti 6 maça (3 beraberlik, 3 mağlubiyet) çıkan başkent ekibi, 25 puanla 13. sırada bulunuyor.
Son 4 lig maçında gol atamayan kırmızı-siyahlılar, 27 puanla bir basamak üstünde yer alan Konyaspor karşısında galibiyet arayacak.
Gençlerbirliği'nde Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Koita, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.