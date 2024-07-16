Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, iki günlük iznin ardından 2024-2025 sezonu hazırlıklarına tesislerinde devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, yeni transferler kaleci Erhan Erentürk ile Samed Onur, başkent ekibiyle ilk antrenmanlarına çıktı.

Teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan haftanın ilk antrenmanı, ısınma koşusuyla başladı.

Kırmızı-siyahlılar, koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oyununa geçti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenman sonrası yeni transfer Samed Onur'un doğum günü kutlandı. 22 yaşına giren Samed, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra teknik ekip, takım arkadaşları ve personelin kutlamalarını kabul etti.