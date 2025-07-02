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Spor

Gençlerbirliği yeni sezona hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Gençlerbirliği, 2025-26 sezonunun ilk antrenmanını yaptı.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 01:43 - Güncelleme:
Gençlerbirliği yeni sezona hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Gençlerbirliği, 2025-26 sezonunun ilk antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşusunun ardından isabetli pas çalışmasıyla devam eden idman, dayanıklılık koşusuyla sona erdi.

Antrenmana, 2 yıllık sözleşme imzalanan kaleci Gökhan Akkan da katıldı.

Yeni sezonun ilk çalışmasını, kulüp başkanı Osman Sungur ve başkan vekili Erhan Kızılmeşe'nin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Saha kenarında Eroğlu ve sportif direktör Ali Ekber Düzgün ile kısa bir toplantı yapan Sungur, takıma başarı diledi.

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