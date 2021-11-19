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Spor

Gençlerbirliği'den Öğretmenler Günü jesti

Gençlerbirliği Kulübü, Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor ve Bursaspor'la oynayacakları maça 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, talep eden öğretmenlere ücretsiz bilet tanımlanacağını duyurdu.

AA19 Kasım 2021 Cuma 12:24 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 12:24
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Kırmızı-siyahlı kulüp, yarın Tuzlaspor, 26 Kasım'da ise Bursaspor'la Eryaman Stadı'nda oynanacak maçlara öğretmenleri davet etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ulu Önder Atatürk, 'Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı ise öğretmenlerdir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerin eseridir.' sözüyle öğretmenlerimizin toplumumuzdaki yerini en güzel özetleyen söze imza atmıştı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, öğretmenlerimizle birlikte biz de Gençlerbirliği tribününde kutluyoruz. Öğretmenler Günü Haftası vesilesiyle Ankaralı öğretmenlerimiz, 20 Kasım'da oynayacağımız Tuzlaspor maçı ile 26 Kasım'da oynayacağımız Bursaspor maçımızı ücretsiz olarak izleyebilecek."

Talep eden öğretmenlere bilet tanımlanabilmesi için Passolig kartlarının ve stadyuma giriş protokolü gereğince aşı kartlarının uygun olmasının gerektiği de hatırlatıldı.

Açıklamada öğretmenlerin, Öğretmen Kimlik Kartı ile HES kodlarını "0531 219 63 52" numaralı hattan WhatsApp üzerinden kulübe göndererek bilet talebinde bulunmaları gerektiği belirtildi.

Öte yandan, maça gelecek öğretmelere Gençlerbirliği atkısının da hediye edileceği kaydedildi.

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