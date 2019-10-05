19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Gençlerbirliği-Galatasaray İLK 11'LER

Galatasaray, Süper Lig'de 7. haftada Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İLK 11’LER:

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet, Toure, Ramos, Polomat, Baiano, Rahmetullah, Candeias, Sessegnon, Ayite, Sio

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Babel, Andone

MÜCADELEYİ İLK DÜDÜK İLE BİRLİKTE BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ…

Başakşehir´de AVM girişinde ilginç kaza kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Marmaris'te korkutan deprem

Marmaris'te korkutan deprem

Nusaybin'de terör saldırısı: Güvenlik güçleri anında karşılık verdi

Nusaybin'de terör saldırısı: Güvenlik güçleri anında karşılık verdi

Selim Soydan'dan eleştirilere yanıt

Selim Soydan'dan eleştirilere yanıt

Başkan Erdoğan'dan "Anlaşıldı" paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan 'Anlaşıldı' paylaşımı

Gençlerbirliği-Galatasaray İLK 11'LER

Gençlerbirliği-Galatasaray İLK 11'LER

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Küçük Vail’in babası konuştu: Namaza diye çıktı, ne oldu ise o andan sonra oldu

Küçük Vail’in babası konuştu: Namaza diye çıktı, ne oldu ise o andan sonra oldu

Yürek dayanmaz... Bir annenin en acı anı

Yürek dayanmaz... Bir annenin en acı anı
 

POPÜLER HABERLER

Böyle gözaltı görülmedi! Polisler o halde görünce kahkahayı bastı

Böyle gözaltı görülmedi! Polisler o halde görünce kahkahayı bastı

Yeni sezon 1 Milyonluk soru ile açılıyor!

Yeni sezon 1 Milyonluk soru ile açılıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA