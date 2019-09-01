Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir İLK 11'LER
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11’leri…
İLK 11’LER:
GENÇLERBİRLİĞİ: Diallo, Erdem, Toure, Flavio, Halil İbrahim, Fabricio, Berat, Sessegnon, Candeias, Stancu, Sio
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caicara, Mehmet Topal, Ponck, Aziz Behiç, Azubuike, İrfan Can, Robinho, Visca, Arda Turan, Crivelli
KARŞILAŞMAYI İLK DÜDÜK İLE BİRLİKTE BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ…
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